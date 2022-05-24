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Samsun'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 yaralı

Samsun’da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Samsun'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.



Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı ve bıçaklı kavgada G.Ç. pompalı tüfekle ateş açarken O.Ç. ise bıçakla saldırdı. O.Ç.'nin bıçaklı saldırısı sonucu yaralanan S.Y., Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan S.Y. hayati tehlike kaydı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olaydan sonra kaçan O.Ç. ve G.Ç. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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