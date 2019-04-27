Samsun'da 'sis'li gün

Uzun süren yağmurlu günlerin ardından birkaç gündür güneşi gören Samsun'da bugün sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Sis ve pus şehir merkezini kapladı. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Samsun'da hava 16 derece ve parçalı bulutlu olarak kaydedildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İndeksi raporlarına göre şehir merkezindeki hava kirliliği oranı 79 ile orta seviyede oldu. Hava Kalite İndeksine göre 0-50 arası iyi, 51-100 arası orta, 101-150 arası hassas, 151-200 arası sağlıksız, 201-300 arası kötü, 301-500 arası ise tehlikeli seviyede gösteriliyor.