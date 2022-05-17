Samsun'da sivrisineklere karşı etkin mücadele başlatıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tam otomatik dozajlama sistemi ile ilaçlama çalışmasını uygulamaya koydu. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler çalışmanın startını Millet Bahçesi'nde verdi. Türkiye'de ilk olan bu sistem Samsun'da Batıpark, Millet Bahçesi ve Doğupark gibi büyük yeşil alanlarda özellikle aedes cinsi sivrisineklere karşı uygulanacak.

Yeşil alanlarda yapılan ilaçlamada tamamen biyolojik yöntemler kullanılıyor. Yapılan ilaçlama çalışmaları çevreye ya da insana zarar vermeden yürütülüyor. Kullanılan ilaç yeşil alanlarda var olan sulama hattına entegre ediliyor. Sisteme girilen verilerle 15 günde bir otomatik olarak ilaçlama yapılıyor. Konu hakkında açıklamada bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şunları söyledi:

“İnsanımızın sağlığı bizim için her şeyden daha önemli. Pek çok hastalığın taşıyıcısı olan sivrisineklere karşı ekiplerimiz 12 ay boyunca mücadelesini sürdürüyor. Bu mücadelede teknolojiyi de kullanıyoruz. Daha önce ilaçlamada İHA'ları kullandık. Bugün ise yeni bir sistemi ilk kez uyguluyoruz. Bu sistemle insan gücü kullanılmadan ilaçlama yapıyoruz. Zamandan ve ilaçtan tasarruf sağlayan bir sistem.”

Büyükşehir'den Katı Atık Yönetim Planı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından “Samsun ili Entegre Katı Atık Yönetim Planı Projesi” hazırlanması için çalışma başlatıldı. Proje kapsamında kentin gelecek 30 yılı plan altına alınacak.

Çevre ve altyapı yatırımlarıyla sağlıklı bir gelecek inşa etmeye çalışan Samsun Büyükşehir Belediyesi minimum atık, maksimum fayda vizyonu ile “Samsun İli Entegre Katı Atık Yönetim Planı Projesi” hazırlanması için çalışma başlattı. Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan planda belediye atıkları, ambalaj atıkları, tıbbi atık, tehlikeli atık, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının yönetimi ortaya koyularak gelecek 30 yıl içerisinde kaynağında ayrı toplanması, ara depolanması, gerekli olduğu durumlarda atıklar için transfer istasyonlarının oluşturulması, atıkların taşınması, geri kazanılması, bertarafı, geri kazanım ve bertaraf tesislerinin işletilmesi ile kapatma, kapatma sonrası bakım, izleme-kontrol süreçleri yer alacak.

Plan hakkında bilgi veren Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen, "Büyükşehir Belediyesi olarak başkanımız Mustafa Demir'in çizdiği vizyon çerçevesinde atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetilecek. Atık oluşumu azaltılacak. Atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanım gibi yollar ile atık yönetimi sağlanacak. Ayrıca nüfus ve katı atık tahminleri doğrultusunda kentsel katı atıkların toplanması, taşınması, geri kazanımı ve nihai bertaraf işlemleri için İl Ölçekli Entegre Katı Atık Yönetimi senaryoları oluşturulacak. Atık Yönetim planımız şehrimizin çevre alanındaki potansiyelinin ortaya çıkması açısından da önem arz etmektedir. Bu çalışma ile şehrimiz için gerekli ihtiyaçlar tespit edilip gerekli alanlara doğru teknolojilerin yapılması sağlanacaktır" dedi.