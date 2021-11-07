Samsun'da siyah çeltik hasadı

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin yerelden kalkınma hedefiyle ilçelerde çiftçiye dağıttığı siyah çeltik tohumlarının hasadına başlandı.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) iş birliğiyle hayata geçirilen Samsun İli Sürdürülebilir Tarım Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 75 dekar alana ekimi yapılmak üzere üreticilere siyah çeltik tohumu dağıtıldı. Siyah çeltik tohum desteğine ek olarak pirinci kavuzundan ayırmak için kullanılan patoz makinası yine Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından alınarak yapılan protokol ile Bafra Tahıl Üreticileri Birliği'ne teslim edildi. Verilen destekler ile ekilen tarlaların hasadı da gerçekleştirildi.

Bugüne kadar 9 milyon liralık destek verildi

Bafra ilçesi Gümüşyaprak Mahallesi'nde yapılan siyah çeltik hasat töreninde konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Siyah çeltik yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için çalışmalarımız devam edecek. Her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Hem tarımsal hem hayvansal üretimin artırılmasıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Bugüne kadar çiftçiye toplamda 9 milyon liralık fide ve fidan desteğinde bulunduk” dedi.

Devam eden Demir, “Amacımız çiftçimizin kazancını artırmak, kırsalda yaşayan vatandaşımıza destek olmak. Onların üretimi ülkemiz ve şehrimiz için çok kıymetli. Özellikle pandemi döneminde tarımsal ve hayvansal üretimin ne kadar kıymetli olduğunu hep birlikte gördük. Çiftçimize hep şunu diyoruz. Üretmek sizden, destek bizden. Hep birlikte üretmeye devam edeceğiz. Samsun Türkiye'nin en verimli ovalarına sahip özel bir şehir. Türkiye'nin adeta gıda ve tarım sigortası. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak biz de üreticilerimizin her ihtiyacında yanındayız. Yapılan hasadın çiftçilerimize hayırlı, bereketli olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.