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Samsun'da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Samsun’da sobadan sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Samsun'da sobadan sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.


Yangın, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şefik Y.'ye ait 3 katlı evin ikinci katından yangın çıktı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evdeki eşyalar yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının sobadan çıkan kıvılcımdan kaynaklandığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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