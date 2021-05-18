Samsun'da şoför esnafına yönelik yeni destek paketi

Mecliste kabul edilmesi durumunda şoför esnafına 5 ayda 629 bin 499 liralık destek sağlanmış olacak.

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan Kovid-19 salgını tüm sektörleri mali anlamda olumsuz etkilerken, bu süreçten en fazla etkilenen alanlardan biri de şoför esnafı oldu. Kovid-19'un bertaraf edilmesi için devletin tüm yetkili kurullarıyla birlikte Samsun Büyükşehir Belediyesi de seferberlik ilan ederek esnafa desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesinin muhtelif yerlerde bulunan, mülkiyeti, kullanım ve tasarruf hakkı kendisine ait olan taşınmaz işyerlerinden esnaflara destek olmak ve mağduriyetlerini azaltmak için kiralarına yüzde 50 indirim yapıldı. Ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla faaliyetleri durdurulan esnaflardan da pandemi süreci bitene kadar kira alınmamasına karar verildi.

629 bin 499 liralık destek

817 adet taksi, 714 dolmuş, 1250 minibüs ve 354 ilçe özel halk otobüsü olmak üzere toplam 3 bin 135 esnaf için şubat ve mart ayında hat, durak ve işgaliye bedellerinin alınmaması kararı meclisten geçmişti. Verilen desteğin nisan, mayıs ve haziran ayında da devam etmesi için konu yeniden Büyükşehir Belediyesi gündemine alındı. Mecliste kabul edilmesi durumunda şoför esnafına Büyükşehir Belediyesi tarafından toplamda 629 bin 499 liralık destek verilmiş olacak.

"Şoför esnafımızın yanındayız"

Büyükşehir Belediyesi olarak esnafların daima yanında olduklarını belirten Başkan Mustafa Demir, "Salgından en fazla etkilenen kesimlerden biri de şoför esnaflarımız. Biz de Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak, sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde şoför esnafımızın yanında olmak, yaşadığı mağduriyeti en aza indirmek ve bir nebze de olsa destek vermek amacıyla şubat ve mart aylarında hat, durak ve işgaliye bedellerini almadık. Nisan, mayıs ve haziran ayı için de konuyu yeniden meclis gündemine aldık. Meclis üyelerimizin bu konuda hassasiyetini bildiğimiz için gündem maddesinin kabul edileceğini biliyorum. Kararın şoför esnafımız için bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum" dedi.