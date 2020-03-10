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Samsun'da şok narkotik uygulaması

Samsun’da narkotik polisi tarafından şok uygulama yapıldı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından şok uygulama yapıldı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 24 ekip, 85 personel ve 1 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile İlkadım ilçesi genelinde 15.00-17.00 saatleri arasında şok uygulama düzenlendi. Yapılan uygulamada, 415 şahıs, 83 araç ve 26 işyeri kontrol edildi. Toplam 8 kullanıcı şahıstan 3 paket halinde yaklaşık 3 gram bonzai ve 20 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. Söz konusu şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. 2 şahıstan 1 adet av tüfeği, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca, 6 araç şoförüne idari toplam 5 bin 856 TL idari para cezası uygulandı.

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