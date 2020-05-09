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Samsun'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri

Samsun’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen şahıs polise uzun süre itiraz etti.

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen şahıs polise uzun süre itiraz etti. O anları kaydeden habercilere ise tehditler savurdu.


Korona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik emniyet güçleri tarafından çeşitli noktalarda denetimler yapıldı. Nakliyeci olduğunu iddia eden İ.Ç. arkadaşı M.G. ile kullandıkları araçla beraber Atatürk Bulvarı üzerindeki noktaya geldi. Ürün iade etmek için sokağa çıktıklarını öne süren şahıslardan İ.Ç. herhangi bir izin evrakı göstermedi. Ekiplerin yaptığı detaylı incelemede de istisna bir duruma açıklayacak bulguya rastlanmadı. İ.Ç. nakliye işleri için izin gerekmediğini iddia ederek polis ekiplerine uzun süre itiraz etti. Bu sırada olayı görüntüleyen habercileri de “Ben ceza evine gitmekten korkan bir adam değilim. Vururum” diyerek tehdit etti. İ.Ç.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve maske zorunluluğuna uymamaktan işlem yapıldı. M.G.'nin ise sonradan gösterdiği evrak ile istisna kapsamında olduğu anlaşıldı.



Üst üste ceza yedi


Denetime takılan diğer bir araçta ise iki şahsın sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlendi. Ekipler evlerine gitmeleri konusunda şahısları uyardı. Şahıslar 358 TL olduğunu sandıkları cezaya bugün ikinci kez yakalandıklarını söyledi. “Devletin parası yok bizden çıkartıyor” diyerek saygısızlık yaptı.

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