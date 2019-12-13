Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi Altınvadi Sokak ile Kemaliye Sokak'ın kesiştiği yerde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Ü.E.(38) sağ bacağından yaralandı. Yaralı şahıs özel oto ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu silahlı saldırıyı E.G.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis kaçak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri saldırının gerçekleştiği sokakta yaptıkları araştırmada tabancadan çıkan boş kovanlar ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.