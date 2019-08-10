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Samsun'da sokak ortasında sopalı saldırıda kanlar içinde kalıp bayıldı

Samsun’da sokak ortasında sopalı saldırıya uğrayan bir kişi kanlar içinde kalarak bayıldı.

Samsun'da sokak ortasında sopalı saldırıya uğrayan bir kişi kanlar içinde kalarak bayıldı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesinin Belediyeevleri Mahallesi Belediyeevyeri Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki E.Y., 2 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Kanlar içinde kalan şahıs sokak ortasında olduğu yere yığılıp bayıldı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Kanlar içinde kalan E.Y., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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