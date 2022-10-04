Samsun'da sokak satıcılarına 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 94 gözaltı

İçişleri Bakanlığı'nın "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda Samsun'da 94 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Adana ve Samsun'da sokak satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu" düzenlendi.

Samsun'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah 05.30'da 162 ekip, 6'sı özel harekat polisi olmak üzere 557 personel, 2 İHA ve 5 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile merkez ve ilçelerde 64 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 94 kişi gözaltına alındı. 7 ay süren operasyon kapsamında toplam 204 şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Yapılan aramalarda 2 bin 139,04 gram metamfetamin maddesi, 571,9 gram bonzai (sentetik kannabinoid maddesi), 415,45 gram esrar maddesi, 601 adet ecstacy hap, 34 bin 555 adet sentetik ecza, 39,2 gram kokain maddesi, 10 adet hassas terazi, 40 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 14 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 83 adet tabanca fişeği ve tüfek kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.