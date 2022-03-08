Samsun'da sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen şüpheli şahısların yakalanması ve suç unsurlarının elde edilmesi amacıyla Samsun merkez ile Havza ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 kilo 125,5 gram metamfetamin maddesi, 5 bin adet ecstasy hap, 636,61 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi, 138,40 gram esrar maddesi, 192 kapsül sentetik ecza, 12 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ve 15 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 145 TL paraya el konuldu.

Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.