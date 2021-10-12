Samsun'da sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Samsun'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen şüpheli şahısların yakalanması için bu sabah il merkezinden eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 320 adet sentetik ecza hap, 6,65 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi, 3,63 gram metamfetamin maddesi ve 0,93 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.