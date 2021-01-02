İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da sokaklar boş kaldı

Samsun’da kısıtlamanın ikinci gününde cadde, sokak ve meydanlar bomboş kaldı.

Samsun'da kısıtlamanın ikinci gününde cadde, sokak ve meydanlar bomboş kaldı.


80 saatlik kısıtlamanın ikinci gününde Samsun sokakları sessizliğe büründü. Samsun'un sembol yerlerinden ve her gün binlerce kişinin uğrak yeri olan merkez sahil şeridi ve çevresi bomboş bir halde görüntülendi. Şehrin farklı noktalarına konumlanan polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Sokağa çıkan herkesin tek tek izin belgelerine bakan ekipler, HES kodu denetimi de yaptı.


Sokağa çıkma kısıtlamasına Samsun'da da uyulduğu gözlemlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.