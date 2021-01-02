Samsun'da sokaklar boş kaldı

Samsun'da kısıtlamanın ikinci gününde cadde, sokak ve meydanlar bomboş kaldı.

80 saatlik kısıtlamanın ikinci gününde Samsun sokakları sessizliğe büründü. Samsun'un sembol yerlerinden ve her gün binlerce kişinin uğrak yeri olan merkez sahil şeridi ve çevresi bomboş bir halde görüntülendi. Şehrin farklı noktalarına konumlanan polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Sokağa çıkan herkesin tek tek izin belgelerine bakan ekipler, HES kodu denetimi de yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına Samsun'da da uyulduğu gözlemlendi.