Samsun'da son 24 saatte metre kareye 31,1 kilo yağış düştü

Samsun'da son 24 saatte etkili olan yağmurun ardından merkezde metre kareye 31,1 kilo yağış düştü.

16 Haziran'da öğle saatlerinden itibaren başlayan yağmur Samsun merkez ve birçok ilçesinde etkili oldu. Durmadan yağan yağmur ve sağanak bazı ilçelerde gündelik hayatı olmuşuz etkilerken, belli bölgelerde ise su birikintileri oluşmasına neden oldu. Samsun'da en çok yağış Yakakent ilçesine (m2'ye 64,6) düştü. Etkili sağanak Atakum, Bafra, Alaçam ve Yakakent'te gündelik hayatı olumsuz etkiledi.

“24 saatte Samsun merkeze 31,1 kilo yağış düştü”

Meteoroloji 10 Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanları, Samsun ve ilçelerinde meydana gelen sağanak ve hava sıcaklıklarıyla ilgili şu bilgileri verdiler:

“Son 24 saatte Samsun merkeze metre kareye 31,1 kilo yağış düştü. Bafra merkeze 43,2 kilo, Alaçam'a 29,8 kilo, Tekkeköy'e 20,8 kilo, Vezirköprü'ye 21 kilo, Ladik'e 22,6 kilo, Asarcık'a 23,8 kilo, Havza'ya 27,2 kilo, 19 Mayıs'a 26 kilo, Çarşamba'ya 20,2 kilo yağış düştü. Samsun sınırları içerisinde en çok yağış ise Yakakent'in Karaaba Mahallesi'ne düştü. Burada metre kareye 64,6 kilo yağış düştü. 17 Haziran'da öğleden sonrası için yağış geçişleri görülüyor. 18 Haziran'da iç kesimlerde kısa süreli yağış geçişleri olacak. Sonrasındaki birkaç günde Samsun'da yerel geçişler hariç yağış beklenmiyor. 24 Haziran Perşembe gününe kadar bir yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları bugünden itibaren artacak. 17 Haziran'da 23 derece olan hava sıcaklığı ilerleyen günlerde artarak 26 dereceye kadar çıkacak.”

Samsun'da 1 hafta içinde büyük bir yağışın beklenmediği ifade edildi.