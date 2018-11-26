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Samsun'da sonbahar güzelliği

Samsun’da sonbahar mevsimi nedeniyle sararan yapraklar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Samsun'da sonbahar mevsimi nedeniyle sararan yapraklar kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Sonbaharın son günlerinde şehir merkezindeki parklarda renk cümbüşü hakim. Sararan ağaçlar ve yere düşen yapraklar doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.


Özellikle çınar ağaçları sonbaharın güzelliğini gözler önüne seriyor. Vatandaşlar cep telefonları ile bol bol selfie yaparak bu manzaraları kaydediyor. Yere düşen yapraklar ise belediye görevlilerince temizleniyor.

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