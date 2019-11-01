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Samsun'da sonbahar güzelliği

Samsun’da sonbahar nedeniyle sararan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu.

Samsun'da sonbahar nedeniyle sararan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu.


Samsun'da sonbaharın sonlarına doğru sararan ağaç yaprakları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Parklarda ve piknik alanlarında sararan ağaçlardan yere düşen yapraklar doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.


Özellikle Atakum ilçesinde bulunan 22 hektarlık su basar orman olan Çakırlar Korusu'ndaki dişbudak ağaçları sonbahar güzelliğini gözler önüne seriyor. Vatandaşlar cep telefonları ile bol bol fotoğraf çekerek manzaraları kaydediyor. Yere düşen yapraklar ise ayrı bir güzellik oluşturuyor.

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