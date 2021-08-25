Samsun'da su kaynaklarına 1,6 milyon sazan yavrusu

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından, yürütülen “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında Elazığ Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen sazan balığı yavrularından 1 milyon 600 bin bin adeti Bafra Balık Gölleri başta olmak üzere, Derbent Barajı, Altınkaya Barajı, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu Barajları ile ilçelerde bulunan tüm göl ve göletlere amatör balıkçılar ve bölgedeki vatandaşın katılımı ile bırakıldı. Göl ve göletlerin balıklandırılması sırasında değerlendirmelerde bulunan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, projenin, su kaynaklarının korunarak su ürünlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, iç sulardaki su ürünleri stoklarının takviyesi amatör balıkçılık turizmine katkı sağlamasının hedeflendiği ve gelecek nesillere aktarılması hedefiyle göl, gölet ve barajlarda yürütüldüğünü söyledi.

Müdür Sağlam, "Akarsu ve göletlerdeki balık varlığının devamlılığının sağlanabilmesinin büyük önem taşıyor. Balıklandırma çalışmalarıyla gölet ve akarsulardaki mevcut balık varlığının korunması, ekonomik değeri yüksek balık ürünlerinin artırılması ve vatandaşların hayvansal protein ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Ortalama 3-5 gram ağırlığındaki sazan yavrularının 3-4 yıl sonra avlanabilir asgari boy olan 40-50 cm'ye ulaşacak. Su kaynaklarının kirletilmemesi ve suyun tasarruflu kullanılmasının yanı sıra avcılıkta belirlenen yasak ve sınırlamalara titizlikle uyulması, sularımızdaki doğal yaşamın devamlılığı ve sürdürülebilirliği açısından çok önemlidir” dedi.?