Samsun'da su ve kanalizasyon hatlarında arızalar daha hızlı bulunacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, kanalizasyon hatlarının içerisindeki arızaların giderilmesi amacıyla hizmet veren Kanal Görüntüleme Sistemi'ni (KGS) gelişen teknolojiye göre yeniledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), kentteki kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının içerisindeki KGS'nin arızaları daha hızlı tespit etmesi için sisteme 2 yeni robot yerleştirdi. 17 ilçede hizmet veren sistem sayesinde hatlardaki arızalar daha kolay bulunabilecek.

SBB Başkanı Mustafa Demir, “Kanal Görüntüleme Sistemi ile alınan 2 adet robot sayesinde kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının içerisindeki tıkanıklık, kırık, çatlak, eğim tersliği sorunu tespit ediliyor. Kanal Görüntüleme Robotu sayesinde kanalizasyon içerisindeki arızalar ile tıkanıklıklar görüntülenerek, arızaya en kısa zamanda müdahale ediliyor. Yeni döşenen kanal hatlarının, döşenmesi sırasında doğruluğu ve düzgünlüğü ile yapım aşaması sırasında yapılan hataların önüne geçiliyor” diye konuştu.

Kanal Görüntüleme Sistemi ile şehrin 17 ilçesine hizmet verdiklerini kaydeden Başkan Demir, “Kanal Görüntüleme Sistemi, araç üzerine monte edilmiş kumanda kabininde bilgisayarlı sistemle uzaktan kontrol ediliyor. Kanal içerisinde de 150 metre mesafeye kadar hareket edebiliyor. Ayrıca, ittirmeli kamera ve balon sistemi ile de çalışmalar yapıldıktan sonra arıza giderilmektedir” şeklinde konuştu.