Samsun'da 'su ve kanalizasyon' zirvesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(SASKİ), Karadeniz Bölgesi 9'uncu Su ve Kanalizasyon İdareleri Koordinasyon Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Toplantıya katılan kurum yöneticileriyle buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Kurumlarımızın işlevi çok önemli. Özellikle kırsal bölgelerde yatırımlar ve hizmetler eksiksiz devam etmeli" dedi.

Başkan Zihni Şahin, Karadeniz Bölgesi 9'uncu Su ve Kanalizasyon İdareleri Koordinasyon Toplantısı'na katılmak üzere Samsun'a gelen Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi(TİSKİ) Genel Müdürü Recep Köksal, Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi(OSKİ) Genel Müdürü Fatih Yürük ile diğer bazı yöneticilerle kahvaltıda bir araya geldi. SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu'nun ev sahibi olduğu toplantının önemine dikkat çeken Başkan Zihni Şahin, konuklarıyla su ve kanalizasyon hizmetleri ve yatırımları konusunda bir değerlendirmede bulundu.

Karadeniz'in zorlu coğrafyası

Golf Kulübünde düzenlenen kahvaltıda konuklarını ağırlayan Başkan Zihni Şahin, "Karadeniz'in engebeli ve zor coğrafyasında özellikle kırsal kesimlere hizmet götürülmesinde su ve kanalizasyon idareleri çok önemli ve ağır bir görevi üstleniyor. Hizmetin halkın ayağına gitmesinde bu kurumlarımız hayati bir işlev görüyor. Bu nedenle, özellikle kırsal alanlarda, altyapı, yol, su gibi hizmetlerde aksama olmaması için kurumlarımızın daima dikkatli, diri ve hizmete hazır halde olması gerekir" dedi.

Karadeniz'in 3 büyük şehrinin su ve kanalizasyon alanlarında halka hizmette yoğun mesai harcadığını belirten Başkan Zihni Şahin, "Özellikle kırsal bölgelerde kurumlarımızın yatırımları ve hizmetleri sürecek. Bu düşünceler ışığında, SASKİ'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının Samsun'umuza ve bölgemize hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.