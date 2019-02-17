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Samsun'da şüpheli ölüm

Samsun’da bir kişi inşaat halindeki dairede ölü bulundu.

Samsun'da bir kişi inşaat halindeki dairede ölü bulundu.


Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A.(38), E.Y.(26) ve Ş.I. iki katlı evin inşaat halindeki ikinci katındaki dairede bulundukları sırada E.Y. fenalaştı ve morarmaya başladı. Bu sırada C.A. panik içinde olay yerinden kaçtı. Ş.I. 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri E.Y.'nin olay yerinde ölmüş olduğunu tespit etti. Ş.I. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. E.Y.'nin ölümü şüpheli bulundu ve uyuşturucudan ölmüş olabileceği iddia edildi. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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