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Samsun'da şüpheli ölüm

Samsun’da 1 kişinin ölümü şüpheli bulundu.

Samsun'da 1 kişinin ölümü şüpheli bulundu.


Olay, Samsun'un ilkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Ercan Usta (47) evinde rahatsızlanınca 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ercan Usta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ercan Usta'nın ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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