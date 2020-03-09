Samsun'da şüpheli ölüm

Samsun'da evinde fenalaşarak düşen 30 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Asarcık ilçesi Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde rahatsızlanan Hanife Kara (30) yere düştü. Asarcık Devlet Hastanesine kaldırılan Kara, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hanife Kara'nın ölümü savcı tarafından şüpheli bulundu. Genç kadının kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.