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Samsun'da şüpheli ölüm

Samsun’da evinde düşen ve hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden kadının ölümü ile ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'da evinde düşen ve hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden kadının ölümü ile ilgili inceleme başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinde 54 yaşındaki Emine B. evinde düşünce yakınları tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılmak istendi. Emine B.'nin hastaneye götürüldüğünde hayatını kaybettiği tespit edildi. Emine B.'nin ölümü şüpheli bulunarak, savcı olayla ilgili soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden kadının korona virüsünden mi öldüğünün tespiti için test yapıldı. Yapılan test sonucu Emine B.'de korona virüsüne rastlanmazken, kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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