Samsun'da şüpheli ölüm

Samsun'da bir kişinin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Aktekke Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E.'nin evine yapılacak bir iş için giden Ali H.(49), evin önünde oturduğu sırada aniden olduğu yere yığılıp kaldı. Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs hayatını kaybetti. Ali H.'nin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.