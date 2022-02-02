İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samsun'da şüpheli ölüm

Samsun’da alkol bağımlısı olduğu öğrenilen 70 yaşındaki bir adam metruk bina içerisinde ölü halde bulundu.

Samsun'da alkol bağımlısı olduğu öğrenilen 70 yaşındaki bir adam metruk bina içerisinde ölü halde bulundu.


Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Mevlevihane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevreden gelen ihbarlar üzerinde harekete geçen polis ekipleri metruk bir bina içerisinde 70 yaşındaki Yaşar Ö. isimli vatandaşın cansız bedenini buldu.


İhbar üzerine adrese olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.


Çevredekilerden alınan bilgilere göre hayatını kaybeden şahsın alkol bağımlısı olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.