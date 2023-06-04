Samsun'da Suudi Arabistan ve Kuveyt turizm acenteleri toplantısı

Samsun'da Suudi Arabistan ve Kuveyt turizm acentelerine tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda firma yetkililerine Samsun ve Türkiye'nin turizm bölgeleri tanıtıldı.

Samsun'da bir otelin toplantı salonunda 1-4 Haziran 2023 tarihleri arasında kalkınma ajansının koordinasyonunda gerçekleştirilen tanıtım turuna Suudi Arabistan'ın en büyük turizm acentelerinden 12 firmanın üst düzey yetkilileri ile Kuveyt'in en büyük turizm acentelerinden 5 firmanın üst düzey yetkilileri katıldı. Toplantıda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'ndan (TGA) etkinlik koordinatörü Haluk Sarıgül katılımcılara yabancı dilde slayt gösterisi ile tanıtım sunumu gerçekleştirdi. İş geliştirme toplantısıyla; Samsun bölgesinde faaliyet gösteren oteller ve turizm acenteleri ile Suudi Arabistan ve Kuveyt acenteleri arasında ikili görüşmelerin yapılaması ve iş bağlantılarının kurulmasının hedeflendiği bildirildi.