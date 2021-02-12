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Samsun'da takla atan aracın sürücüsünü emniyet kameri kurtardı

Samsun’da takla atarak yol ortasına yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü emniyet kameri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

Samsun'da takla atarak yol ortasına yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü emniyet kameri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.


Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu Dikbıyık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özcan Tokatlı idaresindeki 52 AE 255 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atıp yol ortasına yan yattı. Araç sürücüsü Özcan Tokatlı ise emniyet kemerini taktığı için kazayı yara almadan atlattı.

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