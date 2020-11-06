İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da takla atan otomobil bahçe duvarına çarptı: 1 yaralı

Samsun’da takla atıp yoldan çıkarak bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Samsun'da takla atıp yoldan çıkarak bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.


Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Çatalçam mevkisi Samsun-Sinop karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahtınur Söylemez (26) idaresindeki 55 DE 449 plakalı Opel Astra marka otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çarptı. 20 metre sürüklenen otomobil takla atıp bahçe duvarına vurdu. Kazada yaralanan arac sürücüsü Bahtınur Söylemez 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.