Samsun'da takla atan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Samsun'da kavşakta önüne hafif ticari aracın çıkması ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Adalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavak istikametinden Samsun istikametine seyir eden Ramazan Ay (26) idaresindeki 41 AFU 574 plakalı otomobil, kavşakta yola giriş yapan hafif ticari araca çarpmamak için direksiyonu kırınca yol kenarındaki çöp konteynırı ile elektrik direğine çarpıp takla atarak şarampole yuvarlandı. Ters dönen araçta ağır yaralanan sürücü, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobilin çaparak parçaladığı elektrik direğindeki tellerin birbiriyle temas etmesi sonucu çam ağacının tepesinde de yangın çıktı. İtfaiye ağacın tepesindeki yangını su sıkarak söndürdü. Kazaya sebep olan aracın kavşakta yola çıkma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.