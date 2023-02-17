İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da taksi plakası ihalesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde taksi plakası ihalesine çıkıldığını açıkladı.


Yapılan açıklamaya göre, Atakum Taksi Durağı'nda 3, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Taksi Durağı'nda 4, Canik ilçesi Canik Taksi Durağı'nda 2 araçlık taksi plakası ihalesinin gerçekleştirileceği belirtildi. İhale, 23 Şubat Perşembe günü saat 14.30'da Samsun Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası'nın 1. katındaki toplantı salonunda yapılacak.


Açıklamada ayrıca Atakum, İlkadım ve Canik ilçesinde faaliyet gösterecek ticari taksi plakalarının her birinin muhammen satış bedelinin 800 bin TL + KDV olduğu belirtildi.

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