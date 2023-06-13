İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da taksici selde aracıyla suyun içinde mahsur kaldı

Samsun’da etkili olan selden dolayı aracı su içinde kalan taksi şoförü, uzun süre kurtarılmayı bekledi.

Samsun'da etkili olan selden dolayı aracı su içinde kalan taksi şoförü, uzun süre kurtarılmayı bekledi.


Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı otogar çevre yolu köprü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'da sabaha karşı etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Otogara yolcu götürüp geri dönen taksi şoförü Hasan Balcıoğlu ise selde mahsur kalarak, bir süre aracın içinde kurtarılmayı bekledi. Su seviyesi yükselince aracın üzerine çıkarak burada da bekleyen Balcıoğlu, su seviyesi biraz düşünce kendi imkanları ile yürüyerek sudan çıktı.

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