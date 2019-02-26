Samsun'da tanzim satış yerleri kuruldu

7 farklı noktada yarından itibaren tanzim satışlar başlayacak.

Türkiye'de birçok büyük şehirde uygulanan tanzim satış yerleri 27 Şubat'tan itibaren Samsun'da da hayata geçirilecek. İlkadım'da 5, Atakum ve Canik birer tanzim satış yeri olmak üzere toplam 3 ilçede 7 tanzim satış yeri vatandaşa ucuz sebze ve meyve sağlayacak. Bugün itibariyle Samsun Büyükşehir Belediyesine ait tanzim satış çadırları kurularak, yarın yapılacak satışlara hazır hale getirildi.

“Tanzim satışları yarın başlıyor”

Tanzim satış yerlerinin yarın faaliyete geçeceğini vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Turan Çakır, “Tanzim satış yerlerinin kurulumunu bugün itibariyle tamamladık. İlkadım, Atakum ve Canik olmak üzere toplam 7 noktada tanzim satış yeri kurduk. Atakum ve Canik'te bir noktada, İlkadım'da da 5 noktada yerlerimiz hazır. Satışlar, yarın öğleden sonra başlar diye düşünüyorum. Meydandaki Atatürk Anıt Parkı'ndaki tanzim satış noktasında ise satışlar 11.00'de başlayacak” dedi.

“Vatandaşlar için çok güzel bir gelime”

Tanzim satışlarının kendi illerine gelmesinden memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar ise, “Pazardaki malların fiyatları çok pahalı. Tanzim vatandaş için kötü değil, iyi bir gelişme. Dar gelirli aileler istedikleri kadar ürün alamıyorlardı. Hiç değilse bundan sonra tanzimlerden ucuza alabilirler. Tanzimlerin pazardaki fiyatları da aşağı çekeceğini düşünüyoruz. Uygulamayı çok beğendik ama inşallah seçimden sonra da devam eder. Çünkü her şey ateş pahası” diye konuştular.

Tanzim satış yerlerinin kurulacağı alanlar

Samsun'da tanzim satış yerleri şu alanlarda kurulacak:

Canik ilçesi Kefeli Parkı içi, Atakum Emek Parkı içi, İlkadım meydan Atatürk Anıt Parkı içi, Anadolu Mahallesi SASKİ Fen İşleri Şantiyesi içi, Fatih Mahallesi Fatih Farkı içi, Kadifekale Mahallesi 30 Ağustos Parkı içi ve Adalet Mahallesi Asri Mezarlık Karşısı Eski Organik Pazar Yeri içi.