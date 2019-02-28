Samsun'da tanzimde ilk gün 11 ton ürün satıldı

Samsun'da kurulan tanzim satış noktalarından ilk gün toplam 11 ton ürün satıldı.

Türkiye'de birçok büyük şehirde uygulanan tanzim satış yerleri 27 Şubat'tan itibaren Samsun'da da hayata geçti. İlkadım'da 5, Atakum ve Canik birer tanzim satış yeri olmak üzere toplam 3 ilçede 7 tanzim satış yerinde vatandaşa ucuz sebze, meyve bakliyat satıldı.

İlk gün Samsun'da tanzim satış noktalarında 6 ton 552 kilo patates, 1 ton 578 kilo domates, 226 kilo kokteyl domates, 908 kilo yeşil biber, 648 kilo elma, bin 64 kilo patlıcan, 144 kilo mercimek ve 282 kilo nohut olmak üzere toplam 11 ton 422 kilo ürün vatandaşlara satıldı.

Tanzim satışlardan memnun olan vatandaşlar ikinci gün de tanzim satış noktalarına yoğun ilgi gösterdiler. Vatandaşlar tanzim fiyatlarının, pazar fiyatlarından oldukça düşük olduğunu ifade ederek, herkesi tanzim satış noktalarından alışveriş yapmaya davet ettiler.

Tanzim satış noktalarında elma 3, kuru soğan 2, patates 2, patlıcan 4,5, biber 6, domates 3, salatalık 4, 2 kg nohut 11, 2 kg yeşil mercimek 9 ve 5 kg'lık Osmancık pirinci ise 30 liradan satılıyor.

İlk iki gün salata ve soğan tedarik edilemediği için satılamazken, yakın zamanda soğan ve salatalığın da tüketiciye ulaştırılacağı belirtildi.