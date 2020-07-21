Samsun'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamında bu sabah Samsun merkezli 5 ili kapsayan çok sayıda adresi eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 41 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ve objeler, 1 adet antika olduğu değerlendirilen tabanca, 3 adet metal el dedektörü, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 14 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.