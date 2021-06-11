Samsun'da tarım ve hayvancılık yeniden şekilleniyor

SAMSUN (İHA) – Samsun'da tarım ve hayvancılık alanında faaliyette geçirilecek DOKAP destekli 8 proje ile tarım ve hayvancılıkta boyut atlanacak.

Büyükşehir Belediye Haziran Ayı Komisyon Toplantısında Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nı ilgilendiren ve içerisinde 8 projenin yer aldığı tarım ve hayvancılık maddesi komisyon üyelerinin tamamının oy birliği ile kabul edilerek Samsun Büyükşehir Belediye Meclisine havale edildi. Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda yapılan ve Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk'un başkanlık yaptığı komisyon toplantısında üyeleri bilgilendiren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ali Korkmaz, tek tek tüm projeleri anlattı. Samsun'da tarım ve hayvancılığı yeniden şekillendirecek projeler muhalefet üyeleri dahil tüm komisyon üyelerinin beğenisini topladı.

“Arı zehri tanıtılarak, üretimi sağlanacak”

Arıcılık faaliyetleri kapsamında arı zehrine önem vereceklerinin altını çizen Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ali Korkmaz, “DOKAP ile karşılıklı görüşme neticesinde 8 adet projemizin uygulanmasını ilk aşamada kabul ettiler. Bunun için de ödenek konusunda anlaşma sağlandı. Bakanlık onayı sonrasında projeler hayata geçirilecek. ‘Samsun İlinde Sürdürülebilir Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi' kapsamında; arıcılık ilimizde yapılıyor ancak bizim hedefimiz 100 tane arıcıya polen, propolis gibi yeni ürünlerin üretim tekniklerini öğretmek ve yaygınlaştırmaktır. Ayrıca bunun yanında ilimizde ‘arı zehri' üretimini tanıtmak ve eğitimini vermek amacıyla da bu projeyi yönetiyoruz. Böylece Samsun'da ilk defa resmi anlamda arı zehri tanıtımı ilk defa yapılmış olacak. Bunun için toplam bütçemiz 868 bin TL. Belediyemizin katkısı ise yüzde 30 olacak şekilde 260 bin 400 TL olacak” dedi.

“Dağköy Barajı çevresindeki çiftçilere organik tarıma teşvik edilecek”

Sulama havzalarının korunması kapsamındaki proje hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ali Korkmaz, “Samsun İli Dağköy Baraj Havzası ve Çevresinin Korunması ile Organik Tarımın Geliştirilmesi projesi kapsamında; önceden Çakmak Barajı Havzasında (Samsun'a içme suyu sağlayan baraj) çevresinde organik tarımın yaygınlaştırılarak yaklaşık bin çiftçi destekleniyor, yaklaşık 1 milyon kişinin su gereksinimi ise o barajdan gerçekleştiriliyordu. Onu korumayı hedefliyorduk. Şimdi de Dağköy Barajı havzasındaki çiftçilerin zirai tarıma yönlendirilerek organik tarım yapmaları ve böylece içme suyu havzasının kimyasal kalıntıdan uzak tutulması ve korunması amaçlanmaktadır. Bu amaçla Dağköy etrafındaki çiftçilerimize biberiye, kuşburnu, kekik, adaçayı, nane, ekinezya ve lavanta gibi bir takım tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği teşvik edilecek. Aynı zamanda organik gübre ve bitki takviyesi yapılarak içme suyu havzasının korunmasını hedefliyoruz. Toplam bütçe bedeli 5 milyon 600 bin 500 TL. DOKAP katkısı ise 3 milyon 920 bin 350 TL olacak” diye konuştu.

“30 kadın çiftçi 30 dekar alanda süs bitkisi yetiştirecek”

Kadın çiftçilerin de destekleneceğini ifade eden Başkan Dr. Ali Korkmaz, “Kadın Eliyle Süs Bitkileri Üretimi Projesi kapsamında; burada temel hedefimiz ilimizde mümkün olduğu kadar tarımsal üretimin üstünde farkındalığı arttırmak ve çeşitliliği çoğaltmaktır. Bu amaçla son yıllarda ilimizde tıbbi ve aromatik bitkilerin yanında süs bitkileri yetiştiriciliği yaygınlaşmaktadır. Bu kapsamda Atakum, Bafra, Çarşamba, 19 Mayıs, Tekkeköy, Terme, Havza, Kavak ve Ladik ilçelerinde dış-iç mekanda süs bitkileri yetiştiriciliği yapılacak. 30 kadın çiftçimiz proje kapsamında desteklenecek. Birer dekar sera veya açık alan üretimi yapacak. Toplam 30 dekar alanda bu çalışma yürütülecek. Projenin toplam bedeli 3 milyon 202 bin 500 TL. DOKAP katkısı 1 milyon 907 bin 500 TL olacak” şeklinde konuştu.

Kaz tiridi yetiştiriciliğine de önem verildiğine dikkat çeken Dr. Ali Korkmaz, “Yöresel tatların ön plana çıkartılması ve yaygınlaştırılması kapsamında Yöresel Tat İçin Kaz Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi var. Burada 90 çiftçimize 50'şer adet civciv verilerek kaz yetiştiriciliği yaygınlaştırılacak. Bunlara eğitim de verilerek kaz yetiştiriciliği hakkında farkındalık ve altyapı oluşturulacak. Toplam proje bedeli 460 bin TL. Belediyeye eş finansman yükü ise 138 bin TL olacak” açıklamasında bulundu.

“330 dekar alanda tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilecek”

Özellikle pandemi döneminde tıbbi ve aromatik bitkilerin büyük önem kazandığına vurgu yapan Ali Korkmaz, “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi de var. Son yıllarda pandeminin etkisiyle ülkemizde ve dünyada tıbbi ve aromatik bitki tüketimi hızla arttı. Bu bağlamda Samsun'da bunu geliştirmek için 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da kekik, nane, ekinezya, adaçayı ve salep gibi bitkilerin yetiştirilmesinin artmasını hedefliyoruz. Bunun için de Asarcık, Alaçam, Havza, Kavak, Ladik, Tekkeköy, Vezirköprü, Yakakent, İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde 330 dekar alanda 90 çiftçi ile bu çalışma yürütülecek. Toplam bütçe bedeli 3 milyon 825 bin TL olup, DOKAP katkısı 2 milyon 677 bin 500 TL olacak” ifadelerini kullandı.

“Vezirköprü'ye ‘Süpürge Evi' yapılacak süpürgeler Sakarya yerine Samsun'da Türkiye'ye dağılacak”

Geleneksel el süpürgesi konusunda üretimin Samsun'a çekileceğini belirten Dr. Korkmaz, şunları söyledi:

“Vezirköprü Süpürge Evi Projesi de var. Bana göre bütçesi küçük ama etkisi büyük bir proje olacak. Samsun'da süpürge otu bitkisinin üretimi Vezirköprü'de yaygın olmakla birlikte süpürge yapımı için bu otlarımız Sakarya tarafına gidiyor. Orada makinalı üretim ile süpürgeye dönüşüp Türkiye'ye satılıyor. Biz de bu proje ile Samsun'da makinalı süpürge yapmayı düşünüyoruz. Süpürge otunun Vezirköprü'de sürekli yetiştirildiği için acaba orada coğrafi işaret belgesini alabilir miyiz diye düşüncemiz de var. Çünkü bazı mahallelerde uzun yıllardır yetiştiriliyor. Süpürge darısı diye nitelendirilen bu bitki İncesu Mahallesi başta olmak üzere Karlı, Narlısaray, Dikkaya ve çevre mahallelerinde şu anda bile yetiştirilmekte. Yapacağımız proje ile o bölgede hediyelik ve gündelik kullanım amaçlı süpürgeleri makinalı sistem ile üretip, üretim artışı sağlamak istiyoruz. Bu sene bu farkındalığı oluşturabilirsek sonraki dönemlerde farklı desteklemelere devam edeceğiz. Hatta DOKAP bu konuda ekim ve dikimini de daha bilimsel koşullar konusunda makine eklememizi de söyledi. Biz de ekledik. Toplam proje bedelimiz 600 bin TL, eş finansmanı ise 180 bin TL.”

“Malak yavrularının ölümü ve ulusal kayıp azaltılacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da üstünde durduğu manda yetiştiriciliği konusunda da çalışma yürüttüklerini söyleyen Korkmaz, “DOKAP çalışması kapsamında bizden Malak (manda yavrusu) Yetiştirme Koşullarını İyileştirme Projesi talep edildi. Son yıllarda manda yetiştiriciliği ve manda ürünlerinin yaygınlaştırılması kapsamında birçok çalışma yapıldı. İlimizde mandanın doğal koşullarda yetişmesi koşuluna bağlı olarak ölümler artmakta, ölüm sonucunda da ulusal kayıplar olmaktadır. Bunu engellemek için malakların aşılanması, malak kulübeleri ve üretimin arttırılması konusunda bir çalışma yürütülüyor. Yaklaşık 2 bin 500 malağa yönelik olarak düşünüyoruz. 1 milyon 250 bin TL toplam bedeli olan projenin eş finansmanı 375 bin TL. DOKAP 875 bin TL destek veriyor” dedi.

“Kararköy'de buğday dışı ürünler de yetiştirilecek”

Vezirköprü Karaköy Sulama Projesi ile bölgedeki tarımsal üretim çeşitliliğinin çoğalacağını müjdeleyen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ali Korkmaz şunları söyledi:

“Vezirköprü Karaköy Sulama Projesi de önemli bir proje. Normalde burada sulama sistemi var ama ancak açık sistem olduğu için yıllar içerisinde artık bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Buna bağlı olarak da o bölgede yaklaşık 594 dekar arazide buğday türü ürünler yetiştiriliyor. Eğer sulama sistemi kapalı sisteme dönüştürülürse basınçlı sulama sistemi ile yağmurlama ve damlama ile o bölgedeki ürün deseninin buğdaydan nohut, fasulye gibi katma değeri daha yüksek olan ürünlere yöneleceği ve ürün çeşitliliğinin artacağı hesaplandı. Yapılan ekonomik analizlerde de bunlar masamızda mevcut. Proje bedeli 3 milyon 14 bin 210 TL olup, projenin yüzde 10'u belediyemiz tarafından karşılanacaktır.”

Samsun Büyükşehir Belediyesi komisyon toplantısında görüşülen maddeler, mecliste ele alınacak.