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Samsun'da tarla kavgası: 4 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde tarla meselesi yüzünden çıkan kavgada 4 kişi silahla yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde tarla meselesi yüzünden çıkan kavgada 4 kişi silahla yaralandı.


Bafra ilçesine bağlı Sarıköy Mahallesi'nde tarla meselesi yüzünden çıkan kavgada silahlar konuştu. Tarlayı sürme meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 4 şüpheli silahla yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda jandarma sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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