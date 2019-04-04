Samsun'da taşıt sayısı 353 bin 733 oldu

Samsun'da 2019 yılı Şubat ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 506 adet (yüzde 0,14), bir önceki yılın aynı ayına göre ise 10 bin 563 adet (yüzde 3,1) artarak 353 bin 733'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü "Samsun'da trafiğe kayıtlı bulunan motorlu kara taşıtları” konusunda bilgilendirme yaptı.

Motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 10 bin 563 adet arttı

Samsun'da 2019 yılı Şubat ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 506 adet (yüzde 0,14), bir önceki yılın aynı ayına göre 10 bin 563 adet (yüzde 3,1) artarak 353 bin 733 adete ulaştı.

2019 yılı Şubat ayı sonu itibariyle Samsun'da ki toplam 353 bin 733 motorlu kara taşıtının yüzde 48,5'i (171 bin 508 adet) otomobil, yüzde 3,8'i (13 bin 548 adet) minibüs, yüzde 0,4'ü (bin 519 adet) otobüs, yüzde 19,2'si (67 bin 842 adet) kamyonet, yüzde 2,9'u (10 bin 155 adet) kamyon, yüzde 10,4'ü (36 bin 844 adet) motosiklet, yüzde 0,2'si (611 adet)özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 14,6'sı (51 bin 746 adet) traktörlerden oluştu.

Samsun'da Şubat ayında 8 bin 640 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içerisinde yüzde 64,3 ile ilk sırada yer alan otomobili yüzde 20,2 ile kamyonet ve yüzde 5,9 ile traktör takip etti.

2019 Şubat ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 22 milyon 940 bin 636 adet trafiğe kayıtlı araç bulunmakta. Samsun toplam 353 bin 733 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,5'ine sahip.

Samsun'da 2019 yılı Şubat ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla, otomobil (yüzde 3,8), motosiklet (yüzde 3,5) ve kamyonet (yüzde 3,3) şeklinde gerçekleşti.