Samsun'da taşıt sayısı 381 bin 32 oldu

Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıt sayısı 2021 Ocak ayı sonu itibariyle 381 bin 32 oldu.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 Ocak ayı trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıt istatistiklerini açıkladı. Samsun'da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 19 bin 847 adet arttı. Samsun'da 2021 yılı Ocak ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre bin 794 adet (yüzde 0,5), bir önceki yılın aynı ayına göre ise 19 bin 847 adet (yüzde 5,5) artarak 381 bin 32 adete ulaştı.

2021 yılı Ocak sonu itibariyle Samsun'daki toplam 381 bin 32 motorlu kara taşıtının; yüze 49,3'ü (187 bin 902 adet) otomobil, yüzde 3,5'i (13 bin 459 adet) minibüs, yüzde 0,4'ü (bin 545 adet) otobüs, yüzde 19'u (72 bin 560 adet) kamyonet, yüzde 2,7'si (10 bin 449 adet) kamyon, yüze 10,5'i (39 bin 968 adet) motosiklet, yüzde 0,2'si (702 adet) özel amaçlı taşıtlar ve yüze 14,3'ü (54 bin 447 adet) traktörden oluştu.

Samsun'da Ocak ayında 8 bin 214 adet taşıtın devri yapıldı

Devri yapılan taşıtlar içinde yüzde 57,5 ile ilk sırada yer alan otomobili yüzde 20,7 ile kamyonet ve yüzde 9,9 ile traktör takip etti. 2021 yılı Ocak ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 24 milyon 256 bin 741 adet trafiğe kayıtlı araç bulunuyor. Samsun'da toplam 381 bin 32 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,6'sına sahip. Samsun'da 2021 yılı Ocak ayı itibariyle, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; özel amaçlı taşıtlar (yüzde 9,1), otomobil (yüzde 6,4) ve motosiklet (yüzde 5,1) şeklinde gerçekleşti.