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Samsun'da taziyeden dönen kadınlara otomobil çarptı: 2 ölü

Samsun’da cenaze evinden taziyeden dönen kadınlara otomobilin çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da cenaze evinden taziyeden dönen kadınlara otomobilin çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.



Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 20.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin Köse idaresindeki 55 AB 557 plakalı otomobil, akrabalarının cenaze evindeki taziyeden dönen Münevver Anayol (69) ile Asibe Karaman'a (75) çarptı. Cenaze evinin karşısında meydana gelen kazada ağır yaralanan Münevver Anayol olay yerinde, Asibe Karaman ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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