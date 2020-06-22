Samsun'da tefeci operasyonu: 17 gözaltı

Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce tefecilik suç soruşturması kapsamında yapılan çalışmada; ilimiz Çarşamba ilçesinde bu sabah KOM, Narkotik, Asayiş, Çevik Kuvvet, Özel Harekat ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde yapılan ikamet ve iş yeri aramalarında; 5 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 288 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 37 adet tüfek kartuşu, 43 bin TL dosya kapsamında değerlendirilen para, 3 gram esrar, 6136 SKM kapsamında 1 adet kılıç ve 1 adet şiş, operasyon kapsamında değerlendirilen çok sayıda çek, senet, ajanda ve noter devir evrakları elde edilmiştir. Toplamda 17 şüpheli şahıs yakalanarak gerekli işlemlerine başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.