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Samsun'da tefeci operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Samsun’da polisin sabah saatlerinde düzenlediği tefeci operasyonunda aralarında iş adamlarının da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polisin sabah saatlerinde düzenlediği tefeci operasyonunda aralarında iş adamlarının da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Çarşamba ilçesinde tefecilere yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda aralarında iş adamlarının da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheliler Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sağlık raporu alındıktan sonra sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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