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Samsun'da tekli eğitime 2019 yılı sonunda geçiliyor

Samsun’da bin 470 okul ve kurumda 2019 yılının sonuna kadar tekli eğitime geçilmesi hedefleniyor.

Samsun'da bin 470 okul ve kurumda 2019 yılının sonuna kadar tekli eğitime geçilmesi hedefleniyor.


İkili eğitim ile öğrenciler sabah erken saatlerde okula gidiyor veya akşam okul çıkışı evlerine geç saatlerde dönebiliyor. Bu durum çocuğun sağlıklı beslenmesini ve ailesi ile sağlıklı zaman geçirmesini de engelleyebiliyor.


Öğrencilerin tekli eğitimle beraber daha nitelikli zaman geçirmesi, sosyal, sanatsal ve kültürel aktiviteleri daha çok yapması için projeler hayata geçirilecek. Samsun'da 2019 yılında tekli eğitime geçecek ikili öğretim yapan sadece 10 okul kaldı. Şu ana kadar yapılan eğitim yatırımlarıyla birlikte Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Havza, Kavak, Ladik, 19 Mayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme ve Yakakent ile birlikte toplam 13 ilçede ikili öğretim sona erdi.


Yatırımlar tamamlandığında Samsun'da bin 470 okul ve kurumda 2019 yılının sonuna kadar tekli eğitime geçilmesi hedefleniyor.

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