Samsun'da tekli eğitime geçişte 1 okul kaldı

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Tekli eğitime geçiş konusunda gerekli fiziki şartların tamamına yakınının yapıldığının altını çizen Esen, birçok konuda önemli bilgiler verdi.

Tekli eğitime geçiş konusunda gerekli fiziki çalışmaların yapıldığını belirten Esen, “2023 Eğitim Vizyonu Belgemiz bakanımız tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Bu belgenin ana unsurların bir tanesi de farkların ortadan kaldırılmasıdır. Bu hem okullar arasındaki fiziki farklılıkların ortadan kaldırılması hem de okullar arasında oluşmuş olan öğrenme farklarının ortadan kaldırılmasıdır. Öğrenme farklılıklarını ortadan kaldırmak için şüphesiz ki eğitimin gereği olan fiziki ortamların da iyileştirilmesi gerekiyor. Yani çocuklarımızın normal eğitimde eğitilebilmeleri için tüm şartların ve unsurların bir araya getirilmesi lazım. Bu anlamda biz Samsun'da 2016 yılından itibaren normal eğitime geçebilmek için tüm hesaplamalarımızı yaptık. Ne kadar derslik, okul yapmamız gerekiyor, bunların bütün hesaplamalarını yaptık. Gerek temel eğitim programı, gerekse devlet yatırım programıyla bunları gerçekleştirmenin yoluna gittik. Bugün itibariyle devam eden 30 civarında okul inşaatımız var. Onlar tamamlandığında ilimizde derslik ihtiyacı tamamen ortadan kakmış olacak. Bu bundan sonra da hiç ihtiyacımız olmayacak anlamına gelmiyor” dedi.

“2020 Eylül'de il genelinde tekli eğitime geçmiş olacağız”

Tekli eğitim konusunda sadece 1 okulda inşaatın devam ettiğini dile getiren Esen, “Öğrenci nüfusu ya da nüfus artışıyla beraber yeni yeni derslikler üretmemiz gerekebilecek. Biz normal eğitim dediğimiz, bir okulun sabah 09.00 gibi başlayıp, 15.00 gibi bitecek şekilde ve ondan sonraki zaman diliminde çocuğun okulu bir yaşam merkezi olarak kullanmasına da olanak sağlayacak şekilde konumlandırabilmemiz için üretilmesi gereken dersliği ürettik. Şu anda ilimiz genelinde sadece 3 okulumuzda ikili eğitim yapılıyor. Bu okulların 2 tanesinin okul yapımı bitti. Yani tekli eğitime geçebilecekleri şekilde okullarını inşa ettik. Sanıyorum, ikinci kanaat döneminde bu okullarımızda eğitim-öğretime başlamış olacaklar. Sadece önümüzdeki eylül ayına kalacak Atakum ilçemizde bir okulumuz var. Onun da şu anda normal eğitime geçebileceği, eşleşeceği okulun inşaatı devam ediyor. 2020 Eylül ayı geldiğinde o da tamamlanmış olacak. İlimizde artık bütünüyle ilçelerimizle beraber tekli eğitime geçmiş olacağız. Çocuklarımız okulu tüm gün gönüllerince hem öğrenerek hem de okulda çeşitli kültürel etkinlikler yaparak kullanabilecekleri bir öğrenme alanına dönüştürebilecekler. Şu an da sadece 1 okulumuzun inşaatı devam ediyor. Onun dışındaki okullarımızın tüm inşaatları tamamlandı” diye konuştu.

“Anadolu liselerinin dışında hiçbir okulumuzda 30 mevcudun üzerinde öğrencimiz yok”

Anadolu liselerindeki talep yoğunluğuna da değinen Esen, “Türkiye genelinde ve ilimizde Anadolu liselerine yaklaşık yüzde 40 ve 50 arasında değişen oranda bir talep var. Bazı bölgelerde sınıf mevcutlarımız 30'un üzerine çıkabiliyor. Anadolu liselerinin dışında hiçbir okulumuzda 30 mevcudun üzerinde öğrencimiz yok. Bu da oradaki derslik ihtiyacından daha çok dengeli dağılımla alakalı bir sorun olduğunu gösteriyor. Kimi zaman adres taşıma yöntemi ile hesap edemeyeceğimiz şekilde öğrenci yoğunlaşması oluyor. A okulunda kayıt bölgesinde kaç öğrenci var diye baktığımızda yaklaşık 100, 150 öğrenci ya da 200 öğrenci olduğunu görüyoruz. Ama kayıt döneminde bir bakıyorsunuz orası 2 katına çıkmış olabiliyor. Bu yoğunlaşma biraz da bundan dolayı. Yani nüfusun yer değiştirmesi ile alakalı bir durum. Yoksa o bölgede derslik ihtiyacı var anlamına gelmiyor” şeklinde konuştu.

"Kış şartları için gerekli tedbirler alındı”

Kış şartları tedbirleri hakkında da açıklamalarda bulunan Müdür Esen, şunları söyledi:

"Taşımalı eğitimimiz planlandığı şekilde devam ediyor. Kış şartları henüz yüzünü göstermedi açıkçası ancak valimiz başkanlığında ilimiz genelindeki ilgili bürokratlarla yapılan toplantıda kışla ilgili hazırlıklar gözden geçirildi. Biz de bu anlamda tüm tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Diğer kurumlarla büyükşehir belediyemizle, karayolları ve ilçe belediyeleri ile gerekli koordinasyonu kuracak mekanizmalar zaten var, oluşturuldu ve devam ediyor. Herhangi bir kar veya olumsuz bir durumda alınacak tüm tedbirlerimiz bugünden hazır. Yolların açılmasından, oralara ulaşıma kadar her türlü tedbir alınmış durumda. Haberleşme mekanizmalarımız, iletişim kanallarımız dinamik bir şekilde açık. Dolayısıyla herhangi bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum.”