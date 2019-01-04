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Samsun'da teknede düşen balıkçı hayatını kaybetti

Samsun’da denizde balık tutarken balıkçı teknesinin içinde düşerek yaralanan balıkçı tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da denizde balık tutarken balıkçı teknesinin içinde düşerek yaralanan balıkçı tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Dereköy açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Terme ilçesinde ikamet eden Mustafa Aydoğan (52), kardeşi ve oğluyla birlikte kendi tekneleriyle balık tutmaya gitti. Denizde balık tutarken balıkçı teknesinin içinde ayağı takılarak düşen 3 çocuk babası Mustafa Aydoğan, kafasını çarparak yaralandı.


Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Aydoğan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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