İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da telefon hırsızlığına tutuklama

Samsun’da iş yerinden telefon çaldığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da iş yerinden telefon çaldığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinden telefon çalıp bin 500 liraya sattığı tespit edilen E.M., şikayet üzerine Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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