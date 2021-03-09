Samsun'da tematik denetimler

Samsun'un 17 ilçesinde yapılan tematik denetimler kapsamında 15 kişi ve iş yerine 16 bin 849 TL para cezası uygulandı.

17 ilçenin tamamında kaymakamların başkanlığında 988 berber, kuaför, güzellik merkezi, hamam, sauna ve masaj salonu ile 3 bin 491 kişi denetlendi. Aykırı davranışta bulunan 15 kişi ve iş yeri tespit edildi. 16 bin 849 TL para cezası uygulandı. Dinamik denetim modeli sürecinde denetimlerin yarın da internet kafeler veya salonları, düğün veya nikah salonları, lunapark, tematik parklar, iddia, ganyan ve piyango bayilerinde devam edeceğini belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, korona virüsle mücadelede başarıya ulaşabilmek ve eski sosyal hayata bir an önce dönebilmek için tüm vatandaşların desteğini istedi.