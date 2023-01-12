Samsun'da termometreler 19,6'yı gösterdi

SAMSUN (İHA) – Bu kış şehir merkezine kar düşmeyen Samsun'da Ocak ayının ortasında termometreler 19,6 dereceyi gösterdi.

Son yılların en kurak ve sıcak kışını geçiren Samsun'da yağışların azalmasının yanı sıra hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. 2022 yılının Aralık ayını mevsim normallerinin üstünde geçiren Samsun'da Ocak ayında da ilk 12 günde durum değişmedi.

Yağmur ve kar yağının önceki yıllara nazaran yok denecek kadar az olmasının yanı sıra Samsun'da Ocak ayında yazdan kalma günler yaşanıyor. Şehrin belli bölgelerinde bulunan termometrelerde hava sıcaklıkları 19,6 derece olarak gösteriliyor. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ise park ve bahçelerde oturarak, güzel havanın keyfini sürdüler.

Meteoroloji 10 Bölge Müdürlüğü verilerine göre Samsun'da hava sıcaklıklarının bu hafta sonu ve diğer hafta başında da mevsim normallerinin üstünde gideceği tahmin ediliyor. Bugün 19,6 dereceyi gösteren termometrelerin 5 gün içerisinde 16 ila 13 derece arasında değişmesi öngörülüyor.

Samsun'da hava sıcaklıkları 13 Ocak Cuma 15 derece, 14 Ocak Cumartesi 13 derece, 15 Ocak Pazar 12 derece, 16 Ocak Pazartesi 14 derece ve 17 Ocak Salı günü ise 16 derece olması bekleniyor.