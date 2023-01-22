Samsun'da tıbbi aromatik bitki yetiştiricilerine eğitim

İl genelinde meyve, sebze ve bitki yetiştiriciliğini yaygınlaştırarak üretimini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, satışlarla kent ekonomisine daha çok fayda sağlamayı hedefliyor. Bunun için çiftçilere malzeme desteği sağlayan belediye, eğitimlerine önem veriyor. Bal üretimini artırmak için arı yetiştiricilerine eğitim veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, sağladığı yüksek katma değer ile stratejik ürün olan tıbbi ve aromatik bitki üreticilerini ağırladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Avrupa Birliği ortak çalışması olan LEADER tedbirleri çerçevesinde Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği ile iş birliği yapan daire başkanlığı, Kavak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadın üreticilerini bilgilendirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli Ziraat Yüksek Mühendisi Hicran Çıkış Kanca tarafından verilen seminerde, belediyenin sunduğu kırsal kalkınma destekleri anlatıldı. Söz konusu bitki alanlarının yaygınlaşmasında sözleşmeli tarım modeli ve iyi uygulama örneklerinin geliştirmesinin öneminin vurgulandığı eğitimde, uyulması gereken proje kriterlerinden bahsedildi.

Eğitim sonrası çiftçilere katılım belgesi verildi.