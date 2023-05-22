İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samsun'da ticari taksi direğe çarptı: 2 yaralı

Samsun’da ticari taksinin aydınlatma direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun'da ticari taksinin aydınlatma direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Atakum ilçesi Çatalçam mevkii Samsun-Sinop yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Çilenkoğlu (29) idaresindeki 55 T 5717 plakalı taksi önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada taksi sürücüsü Hüseyin Çilenkoğlu ile takside bulunan yolcu Furkan Karaismailoğlu (21) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.